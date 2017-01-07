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07 Ocak 2017 16:51

Bursa İzmir kara yolunda tipi kurtarma çalışmalarına izin vermiyor

Bursa İzmir kara yolunda tipi kurtarma çalışmalarına izin vermiyor

07 Ocak 2017 16:51

Bursa İzmir karayolundaki yoğun kar esareti 7 saattir sürerken, kayan araçların kurtarılması çalışması tipi sebebiyle güçlükle yapılıyor. Bazı noktalarda trafik açılırken, yolu kapatan diğer araçlar ekiplerin işini güçleştiriyor. Karacabey Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD insani yardım için seferber oldu. Trafik ve belediye ekipleri yollarda mahsur kalanları Karacabey’e döndürmeye çalışıyor.
Bursa İzmir karayolunda saat 10.00 sıralarında başlayan çile halen sona ermedi. 40 kilometrelik konvoy oluşurken, vatandaşlar benzin istasyonlarına ve dinlenme tesislerine sığındılar.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahsur kalan vatandaşları Karacabey’de ağırlayacaklarını belirterek. "Belediye olarak tüm ekipmanlarımızı, büyükşehir şantiyesi, diğer kamu kurumlarının iş makinelerini seferber ettik. İnşaatçıların elinde ne kadar iş makinesi varsa onları da kiraladık. En büyük sıkıntı Bursa yolunda mahsur kalanlarla ilgili. Benzinlikte kalanlarla görüştük. Yoğun tipi sebebiyle gitmek mümkün değil. Trafik ekipleri Bursa istikametine gitmek isteyen araçları Karacabey’e tekrar döndürmeye çalışıyorlar.. Bandırma, Balıkesir İzmir’e gitmek isteyenlere müsaade edilmeyecek. Kapalı Spor Salonu’nda misafirlerimizi ağırlayacağız. Can kaybı, mal kaybı yaşanmadan süreci götürmeye çalışıyoruz" dedi.
Ali Özkan, yoldan çıkan kamyonların önünde arkasında araçlar olduğunu, kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığını, yoğun kar yağışı ve tipinin ekiplerin işini güçleştirdiğini, imkanı olanları Karacabey’e dönmeleri konusunda davetçi olduklarını kaydetti.
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyeleri ile AFAD ekipleri bölgede mahsur kalanlara kumanya dağıttı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de soğuktan etkilenmemek için saatlerdir araçlarını çalıştıran ve yakıt sıkıntısı çekenlere mazot ve benzin takviyesi yaptı.



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