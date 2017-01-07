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07 Ocak 2017 14:52

Bursa-İzmir yolu 4.5 saattir kapalı, konvoy 40 kilometreye ulaştı

Bursa-İzmir yolu 4.5 saattir kapalı, konvoy 40 kilometreye ulaştı

07 Ocak 2017 14:52

Bursa’da yoğun kar yağışı sebebiyle İzmir yolunda yüzlerce araç 4.5 saattir yolun açılmasını bekliyor.
Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa-İzmir yolu ulaşıma kapandı. 2 otobüsün yoğun kar ve buzlanma sebebiyle yolun dışına çıkması sonucu uzun kuyrukların oluştuğu öğrenildi. Kurtarma ekipleri, Bursa tarafından konvoyun başına ulaşamıyor. Balıkesir ve Bandırma tarafından gelmeye çalışan kurtarma ekipleri ise, yolu açmak için seferber oldu. Yaklaşık 4.5 saattir yolda mahsur kalan sürücülerin bazıları ise benzinliklere sığındı. Bursa’dan İzmir yönüne araç salınmıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Balıkesir ve İzmir yönüne otobüslerin çıkışına izin verilmiyor. Konvoyun uzunluğunun 40 kilometreyi bulduğu öğrenildi.
Bölgede yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.



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