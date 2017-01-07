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07 Ocak 2017 22:45

Bursa- İzmir yolunda mahsur kalanlara yakıt desteği

Bursa- İzmir yolunda mahsur kalanlara yakıt desteği

07 Ocak 2017 22:45

12 saattir kapalı olan Bursa-İzmir Karayolu’nda yakıtı biten araçlara mazot ve benzin desteği sağlanıyor.
Bursa’da dün akşam başlayan yoğun kar trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor. 12 saattir Bursa-İzmir Karayolu’nda mahsur kalan binlerce araca Bursa Büyükşehir Belediyesi yakıt desteği sağlıyor. İzmir 30 kilometrede bulunan tankerden alınan benzin ve mazot bidonlara koyularak jandarma ve AFAD ekiplerince araçlara ulaştırılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 5 bin kişiye kumanya dağıttıklarını dile getirerek, “Yolda kalan vatandaşlarımıza kumanya ve yakıt desteği sağlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi. Ayıca yolun hala kapalı olduğu öğrenildi.



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