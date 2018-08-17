Bursa Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu Erzurum’a uğurlandı

Ahmet Hacıoğlu için düzenlenen veda resepsiyonunda konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “ Bizler için güzel yurdumuzun farklı noktalarında çalışmak her zaman mümkün olan bir şey. Mühim olan Ahmet Paşam gibi yüzünün akı ile bir yerden ayrılmak. Kendisi Bursa’ya 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde geldi. Ben yakinen biliyorum kendisi FETÖ mağdurlarının ilklerinden ve hayatı kumpaslar neticesinde zindan olmuş. Fakat asla yılmamış ve kendisi o kadar yaşama bağlı ki o yaşadığı ıztıraplı günleri bile hep esprili bir dille anlattı. Bu güzel davranışlarını Bursa’da da görev yaptığı 2 yılda da sergiledi ve her kesimin sevgisini kazandı. Ben yeni görev yerinde de aynı başarı çizgisini sürdüreceğine eminim” dedi.

Erzurum’a atanan Tuğgeneral Hacıoğlu’da: “ Bu akşam meslek hayatımın en önemli anlarından birini yaşıyorum. Sayın Valimizin üstün devlet tecrübesi ile Bursa’da oluşturulan bu aile ortamı gerçekten görev yaptığım 2 yıllık süre zarfında bana son derece önemli katkı sağladı. Görev yaptığımız tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’nun Bursa’ya veda gecesine eski Bakan Kürşat Tüzmen’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Yargı Mensupları, Kurum Müdürleri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Gecenin sonunda Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’na Bursa Valisi İzzettin Küçük tarafından ‘Başarı Belgesi’ verildi.