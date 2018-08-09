Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 12:29

Bursa Kanser Derneği’nden Bozbey’e teşekkür plaketi

Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Başkan Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı plaket verdi.

Bursa Kanser Derneği’nden Bozbey’e teşekkür plaketi

09 Ağustos 2018 12:29


Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. İki yıllık bir dernek olduklarını vurgulayan Başkan Aysun Arslan, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kanser hastalığının her geçen gün arttığına dikkati çeken Aysun Arslan, korunma ve erken teşhis için bilinçlendirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Hastaların en çok morale ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, Başkan Bozbey’i projelerinde bizzat yer almaya davet etti.


Başkan Bozbey de, Arslan ve ekibini tebrik etti. Kanser hastalığıyla mücadele için çaba gösteren derneklere her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, Bursa Kanser Derneği’nin de yararlı çalışmalar yaptığını ve bundan sonra da önemli işlere imza atacağına inandığını ifade etti. Bozbey, gerek bireysel gerekse kurum olarak derneğin çalışmalarına destek olmak için gerekeni yapacaklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç