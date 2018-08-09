Bursa Kanser Derneği’nden Bozbey’e teşekkür plaketi

Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. İki yıllık bir dernek olduklarını vurgulayan Başkan Aysun Arslan, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kanser hastalığının her geçen gün arttığına dikkati çeken Aysun Arslan, korunma ve erken teşhis için bilinçlendirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Hastaların en çok morale ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, Başkan Bozbey’i projelerinde bizzat yer almaya davet etti.

Başkan Bozbey de, Arslan ve ekibini tebrik etti. Kanser hastalığıyla mücadele için çaba gösteren derneklere her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, Bursa Kanser Derneği’nin de yararlı çalışmalar yaptığını ve bundan sonra da önemli işlere imza atacağına inandığını ifade etti. Bozbey, gerek bireysel gerekse kurum olarak derneğin çalışmalarına destek olmak için gerekeni yapacaklarını belirtti.