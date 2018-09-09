“Bursa Karası” görücüye çıktı

’sini düzenlediği Siyah İncir Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde ünlü sanatçı Hüner Coşkuner sahne aldı.

Bursa’nın siyah incirlerinin yarıştığı festival, Ovaakça Mesire Alanında yoğun bir katılımla gerçekleşti. Osmangazi’nin Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden getirilen siyah incirler, jüri tarafından ’dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği’ gibi farklı kategorilerde değerlendirildi. Mehter ve folklor gösteriyle başlayan festival, 8 farklı kategoride yaklaşık 200 pehlivanın kıyasıya mücadele ettiği yağlı güreş müsabakalarıyla devam etti.

Bu yıl toplam 38 üreticinin katıldığı en güzel siyah incir yarışmasında birinciliği Selçukgazi’den Aslan Korkmaz, ikinciliği yine Selçukgazi’den Recep Bayram, üçüncülüğü ise Dürdane’den Aslan Tekin kazandı. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez verdi. Ayrıca 8 farklı kategoride yapılan yağlı güreş müsabakalarında dereceye giren pehlivanlara da gün sonunda kupa ve madalyaları Başkan Dündar ve davetli protokol tarafından takdim edildi.

"Katılımın fazla olması bizleri çok memnun etti"

Ovaakça Siyah İncir Festivali’nin bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu festival, 18 yıldır bugünlere geldi. Bizler de 2009 yılından itibaren bu festivalin yapılmasına destek oluyoruz. Vatandaşımızın sahiplenmesi ne kadar çok olursa bu festivalin de gücü o kadar ortaya çıkıyor. Bu yıl festival coşkusunun çok daha fazla olduğunu gördük. Katılımın fazla olması bizleri çok memnun etti. Kültürümüz ve değerlerimiz biz sahip çıktığımız takdirde ileriye doğru güçlenerek devam eder. Ne mutlu bizlere ki, mahallelerimize sahip çıkıyoruz, daha güçlü olması için çalışıyoruz” dedi.

Bu festival ile üreticilere destek vermeyi hedeflediklerin anlatan Dündar, “Amacımız, ürünümüzün daha değerli bir şekilde sunulması. Bu festivalin daha gelişmesi, büyümesi için belediye olarak yapılabilecek tüm destekleri yapıyoruz. Bu festival, etkinlik, bu incir bu bölgede yaşayan köylülerimizin. Bu festival ile amacımız, siyah incirimizi tüm dünyaya tanıtmak. Bu destekleri vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Festivalde saha sonra ünlü sanatçı Hüner Coşkuner sahne aldı. Vatandaşlar Çoşkuner’in şarkılarıyla doyasıya eğlendi.