Bursa Kent Konseyi’den Harmancık’a eğitim desteği

Kent Konseyi, kırsal kesimde eğitim gören dezavantajlı öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmak için çeşitli programlar tertipliyor. Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu’nun organizasyonuyla Harmancık’ta öğrencilere, öğretmenlere ve velilere eğitimci Hakan Özkaynak tarafından başarıyı arttırma yöntemleri, aile içi iletişim konularında bilgilendirme yapıldı. Harmancık Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleşen programa Bursa Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Sarı, Okul Müdürü İsmail Tufan ve öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Sarı, ferdî ve toplumsal başarıların arttırılması için çalışmalar yaptıklarını, hedef bölgenin de dağ yöresi olduğunu söyledi.