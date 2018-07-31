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31 Temmuz 2018 16:50

Bursa Kuaförler Odası’ndan Başkan Bozbey’e ziyaret

Bursa Kuaförler Odası’nın yeni yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey’i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bursa Kuaförler Odası’ndan Başkan Bozbey’e ziyaret

31 Temmuz 2018 16:50


Geçen Şubat ayında yapılan genel kurulda Bursa Kuaförler Odası Başkanlığı’na seçilen Saliha Geçici ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Saliha Geçici, odanın çalışmalarını yakından takip ederek kendilerine her konuda destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Ziyaretlerinden dolayı Bursa Kuaförler Odası Başkanı Saliha Geçici ve yönetin kurulu üyelerine teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışmalarında başarılar diledi. Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak her zaman meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte de desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.




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