Eğitim kurumlarına spor salonları kazandırılması, okulların fiziki eksikliklerinin giderilmesi, öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinin yanı sıra kent merkezindeki ihtiyacı karşılamayan eski ve depreme dayanıksız okulları sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’daki Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki çalışmaları da tamamlama aşamasına getirdi. Yardımseverlerin de desteğiyle daha önce Zafer Okulları ile Elmasbahçeler Ortaokulu’nu yıkıp, modern eğitim kurumları olarak Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yarım asırdan fazla Bursa eğitimine hizmet veren Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de depremsellik açısından güvenli modern bir eğitim kurumuna dönüştürdü. Yeni eğitim döneminde kapılarını açmaya hazırlanan okulun son eksiklerinin tamamlanması yönündeki çalışmalar da hızla sürüyor.

"Son hazırlıklar yapılıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) Başkanı Kadir Oruç’la birlikte okulda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa’nın eğitimine yeni yapılan okul binaları, tadilat-tamirat çalışmaları, bahçe düzenlemeleri ve spor salonlarıyla çok ciddi katkı ve güç verdiğini ifade eden Başkan Aktaş, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin de 17 Eylül’de eğitim-öğretime açılacağını söyledi. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için bir takım takviyeler yapacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “İnşallah 17 Eylül tarihinde sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde burada eğitim-öğretim hayatına başlamış oluruz. Bu güzel mekanda emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir eğitim kurumunun Bursa’ya kazandırılması noktasında desteğimiz için de ayrı bir mutluluk ve heyecan duyuyorum.” diye konuştu.

Toplam 17 bin metrekare alanda inşa edilen okulda 52 derslik, spor salonu ve 104 yataklı yurt binası yer alıyor. Bursa Merkez Anadolu İmam hatip Lisesi, konferans salonu, kapalı otoparkı ve çevre düzenlemesi ile Bursa’ya değer katacak.