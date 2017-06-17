Bursa metrosuna Kent Meydanı’nda aktarma merkezi geliyor

Sefer sürelerini iki katı hızlandıralım. Aktarma sistemi vatandaşlara maddi ek külfet getirmeyecek. Sistem verimli çalışacağı için ileride zam yapmayı bile engelleyecek" dedi.

Başkan Recep Altepe, kendi dönemlerinde Bursaray’ın Kestel, Görükle ve Emek’e ulaştığını hatırlatarak, "2010 yılına kadar bizim 48 tane vagonumuz vardı. Şu anda 130 vagonumuz çalışıyor. 7 yılda neredeyse 3 katı arttı. Yakın zamanda 30 vagonun gelmesiyle 160 vagon olacak. Sistem büyüdü. Bursa Türkiye büyüyor. Hareket artıyor. Bu konuda yatırımlar artıyor. İlave hatlar yapılıyor. Bunları yapmaya mecburuz. Yoksa şehrin ulaşılabilir olmasına imkan yok. Toplu ulaşımla insanların hayatı kolaylaşacak" dedi.

Kent Meydanı’nda aktarma projesini hayata geçirmek istediklerini ifade eden Başkan Altepe, "Osmangazi istasyonumuzla birlikte aktarma bölgesi olması gerekiyor. İlk projede düşünülmedi. Görükle ve Emek tarafı, diğer yere göre iki katı yoğunlukla çalışıyor. Dünyada Bursa’daki gibi örneği yok. 32 kilometre hat gidiyor. En uzun hat 14-15 kilometre. Türkiye’deki örneklerinde de benzer uzunluklar aktarma merkezleriyle sağlanıyor. .

Bizim de burada 32 kilometre hattımızı aktarmalı olmalı ki, hızlı hareket edebilelim. Yıldırım ve Nilüfer tek hattan besleniyor. Yıldırım’daki yoğunluk Nilüfer’in yarısı. Yıldırım’da 6 dakikada gelen trenin, Nilüfer ve Emek’te 3 dakikada gelmesi lazım. Sistemi düzenli çalıştırmamız lazım. Osmangazi’de aktarma yapmamız gerekiyor. Osmangazi Belediye’mizin meydan projesi var. Onları rahatsız etmeden 4 dakikada gelen aracı 2-2,5 dakikaya düşürmek istiyoruz. Kapasiteyi arttıracağız. Böyle olursa, şehir istediği kadar büyüsün bizim raylı sistemimiz yeterli olacak" diye konuştu.

Aktarmayla vatandaşa maddi külfet gelmeyeceğini kaydeden Başkan Altepe, "Sistem daha verimli çalışacağı için maliyetleri düşürecek. Belki zam yapmamızı engelleyecek. Buradaki aldığımız ücret, işletme giderlerini ancak karşılıyor. Yatırımı karşılayacak bir talebimiz yok. Yatırımları kendi bütçemizden yapıyoruz. Vatandaştan aldığımız paralar vagonları ödemiyor. Verimli çalışırsak, işletme giderlerimiz artmayacak. Ücretlerin artmamasına sebep olacak.Aktarma merkezi de verimliliğe çok katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.