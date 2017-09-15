Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 09:55

Bursa metrosundaki duman paniğe neden oldu

Bursa metrosunda akşam saatlerinde vagonlardan yükselen yoğun duman paniğe neden oldu.

Bursa metrosundaki duman paniğe neden oldu

15 Eylül 2017 09:55

Metrodaki yolcular tahliye edilirken, dumanın aşırı ısınan balatalardan kaynaklandığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa’nın en önemli toplu ulaşım aracı olan Bursa Ray’ın Merinos istasyonunda yaşandı. İstasyona yanaşan trenden yayılan yoğun duman nedeniyle metrodaki vatandaşlar panik oldu. Vagonların kapıları açıldıktan sonra görevliler vatandaşların treni boşaltmalarını istedi. Görevliler tüm yolcuları tahliye ederken, dumanın neden kaynaklandığı da araştırmaya başladı. Olası bir yangın ihtimali üzerine yangın söndürme tüpleriyle vagonlar tek tek kontrol edildi. Dumanın ısınan balatalardan kaynaklandığının anlaşılmasının üzerine tren, yolcu almadan bir sonraki istasyona devam etti. Uzun süre metro istasyonunu kaplayan duman dağılmazken, yolcular dumandan etkilenmeden gelen diğer tren ile yollarına devam ettiler.


Paniğe neden olan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç