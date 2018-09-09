Bursa Millet Bahçesi’ne Bakan Kurum’dan tam not

Doğal ortamın oluşturulacağı ve altında 400-450 araçlık otoparkın yer alacağı proje, Bakan Kurum’dan tam not aldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından eski stadyum meydanında oluşturulacak Millet Bahçesi Projesi hakkında bilgilendirildi. Dobruca Sosyal Tesisleri’nde konsept projenin detaylarını anlatan Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyareti sırasında gündeme gelen projede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Eski stadyumun kaldırılmayarak sadece tribünlerin düzenlediğini belirten Başkan Aktaş, çevre düzenlemelerinin ortama ayrı bir hava kattığını ifade etti.

"Çekim merkezi olacak"

Meydandaki kot farkını ortadan kaldırarak, altına 400-450 araç kapasiteli otopark yapmayı planladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Meydanın alt kısmı otopark olurken üst kısmında Millet Kıraathanesi, sıcak su çeşmesi ve ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devleti temsil eden bir anıt yer alacak. Halkımız Millet Kıraathanesi’ne gelip vakit geçirecek. Diğer yandan sıcak su bölgesini temsil edecek çeşmeden de vatandaşımız istifade edecek. Gelen misafirlere de önemli bir değerimizi tanıtmış olacağız. Tüm siyasi partilerin mitinglerini yaptığı alanı halkımız spor ve güzel zaman geçirmek için kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak farklı aktivitelerimizi de burada gerçekleştiriyoruz. Millet Bahçesi projesiyle halkımız şehrin kalbindeki alandan daha fazla yararlanacak. Ciddi bir çekim merkezi olacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin çok yerinde olduğunu söyleyerek, beğendiğini dile getirdi. Bursa’nın tam göbeğindeki alana kazandırılacak Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi’nin güzel proje olduğunu belirten Bakan Kurum, alt kısımda yapılacak otoparkın da şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.