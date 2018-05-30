Bursa Milletvekili’nden "topal ördek" benzetmesi

"Reise oy vereceğim ama parlamentoda Ak Parti’ye oy vermeyeceğim" diyorlar, Cumhurbaşkanına oy verip Ak Parti’ye oy vermezseniz topal ördek yaparsınız, kısır döngülere sokarsınız, Türkiye’nin büyüme trendlerini engelleyenlere fırsat verirsiniz, Türkiye’yi terörize etmek isteyenlere fırsat verirsiniz" dedi.

"Şer cephesi hiç uyumadı"

Yeni dönemde milletvekili aday adayı olmayan Hüseyin Şahin, seçim öncesi İnegöl’de ve Bursa’da hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Hüseyin Şahin, Ak Parti’nin 16 yıllık iktidarı boyunca şer odaklarının uyumadığını halen de ayakta olduklarını belirterek, "Bu partinin tabelasını millet astı. İşte bu millet son 16 senelik iktidar süresince çok şey yaşadı, çok şey gördü. Kendisine dayatılan o ceberut yapıyı reddetti. İktidara gelen partimizin başkanımızın parlamentoya gidip ara seçimle Başbakan olmasından sonra darbe teşebbüsleri başladı. Sarıkız, Ayışığı, Balyoz adına ne derseniz deyin. Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler, Partimizi kapatıp siyasi darbe yapmak istediler. Ekonomik krizde Cumhurbaşkanımız "teğet geçecek" dedi inanmadılar, dalga geçtiler. Gazete manşetlerini hatırlayın. "Teğet geçecekmiş" diye ünlem koyarak dalga geçtiler. Hamd olsun teğet geçti ve Türkiye o 2008 krizinden beri sürekli 15 Temmuz hadisesi hariç her çeyrekte büyüme kat etti. Türkiye’nin önündeki terör belasını def etmek için yapmış olduğumuz devlet kayıtlarını sızdırdılar. Baktılar onunla muvaffak olamadılar akabinde 2012’nin Şubat ayında MİT müsteşarımıza mahkeme celbi gönderdiler. Ekonomimizin zirveye çıktığı, dış borcumuzun olmadığı, milli gelirimizin yükseldiği ve her şeyden önemlisi faizlerin Osmanlı borçlanmasından beri en dip seviyede olduğu anda Gezi Parkı hadisesini patlattılar. Şer cephesi yine uyumadı. 17 ve 25 Aralık Emniyet ve Yargı darbesini planladı. 2015 seçimlerine gittik, tekrar iktidar olduk. Ama şer cephesi hiç uyumadı. O gece kalkışmaya direnmedik mi, mermilerin önüne geçmedik mi? Bu meydanların dili olsa da konuşsa. Biz de uyumayacağız. Bize de uyumamak gibi bir görev düşüyor, çalışmak gibi bir görev düşüyor." dedi.

"Topal ördek yaparsınız"

24 Haziran seçimlerinin Büyük Türkiye’nin ve Türk evlatlarının geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yapan Ak Parti Bursa Millletvekili Hüseyin Şahin," 24 Haziran da parlamentoyu yenileyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine o yeni yönetim modeline geçeceğiz. Biz bunu 1 kişi için mi yapıyoruz? Veya kişiler için mi yapıyoruz? Biz bunu Ak Parti için mi yaptık? Recep Tayyip Erdoğan için mi değiştirdik? Hayır. Biz bunu bir tek şey için değiştirdik. Gelecek büyük Türkiye ve onun aziz evlatları için değiştirdik. Şimdi parlamentoyu ayrı seçeceğiz Cumhurbaşkanını ayrı seçeceğiz ve ikisinin de eş değer bir şekilde sandıktan çıkması lazım. Ben bazen duyuyorum. "Reise oy vereceğim ama parlamentoda Ak Partiye oy vermeyeceğim". Topal ördek yaparsınız, kısır döngülere sokarsınız. Türkiye’nin büyüme trendlerini engelleyenlere fırsat verirsiniz. Türkiye’yi terörize etmek isteyenlere fırsat verirsiniz. Cumhurbaşkanımız güçlü meclis güçsüz gibi bir tablo çıktığında Türkiye şer cephelerinin istediği gibi yeniden kısır döngü mihraklarına girer. Vakit Türkiye vakti, vakit kurtuluş vakti, vakit prangalardan kurtulma vakti" diye konuştu.