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14 Nisan 2017 16:23

Bursa Müftülüğünün Kutlu Doğum Haftası programı belli oldu

Diyanet işleri Başkanlığı’nın 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Genel Talimatı yayımlamasının ardından Bursa Müftülüğü’de hafta boyunca düzenleyeceği etkinlikleri duyurdu.

Bursa Müftülüğünün Kutlu Doğum Haftası programı belli oldu

14 Nisan 2017 16:23


Bursa İl Müftüsü İzani Turan tarafından İbrahim Paşa Kültür Merkezin’de yapılan bilgilendirme toplantısına, müftü yardımcıları ile basın mensupları katıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen yazı doğrultusunda ilçe müftülükleriyle görüşülerek yapılması planlanan faaliyetleri karar altına aldıklarını belirten Turan, hafta boyunca resmi kurumları ziyaret edeceklerini, Uluslararası İlahiyat Programı çerçevesinde kahvaltılı kaynaşma toplantısıyla 300 kişilik yabancı uyruklu öğrenci gurubu ile bir araya geleceklerini, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi başta olmak üzere Barış Manço ve ilçe merkezlerindeki kültür merkezlerinde panellerin düzenleneceğini, hafta dolayısıyla fakir ve yoksullara imkanlar dahilinde yardım yapılacağını, müftülük tarafından kitap dağıtılacağını söyledi.




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