Bursa mülteci Türkmenlere kucak açtı

İftar programına Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ile Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili, Osmangazi Belediyesi Başkan vekili, İl Göç İdaresi Müdürü, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve derneklerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftar programında konuşma yapan Bursa Irak Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsam Abdülkadir, Bursa’nın mülteci Türkmenlere kucak açtığını ifade ederken Bursalılardan ve devlet kurumlarından daima sevgi, muhabbet ve kardeşlik gördüklerini ifade etti. Yaklaşık 2,5 yıl süren Bursa’ya göç sürecinde emeği geçen herkesi tek tek kürsüye davet edip teşekkür eden Abdülkadir, Bağlarbaşı merkezinde kurdukları dernek binasında öncelikle eğitim olmak üzere yardımlaşma ve kültürel faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi. Öte yandan bu ramazan ayında gerek resmi kurumlar ve gerekse de hayırseverler katkısıyla mülteci Türkmen ailelere 1500 erzak kolisi ile 40 bin TL üzerinde fitre, zekat dağıtıldığını ifade etti.

Programda İrfan Tatlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Şükrü Sayın ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu da birer konuşma yaptı.