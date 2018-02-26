Bursa olimpiyatlar için kolları sıvadı

Dr. Süleyman Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Güneş ile Bursa’da yürütülen gençlik ve spor çalışmaları ile tesis yatırımlarını değerlendirdi.

Son yıllarda düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra bir biri ardına hizmete giren vizyon projelerle sporda marka kent kimliği kazanan Bursa’nın spordaki yükselişi sürüyor. Bursa’nın sporda yakaladığı yükselişin ve elde edilen başarıların artarak sürmesi için spor ve kent dinamikleriyle sık sık görüş alışverişinde bulunan Dr. Süleyman Şahin, bu kapsamda ziyarette bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Güneş ile spor branşlarının çalışmaları, engellilere yönelik yapılan çalışmalar, spor organizasyonları, 2020 Olimpiyat hedeflerini ve tesisleşmeyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bursa artık olimpiyat hedefine kilitlenmeli

Bursa’daki tesisleşme çalışmaları ile düzenlenen organizasyon ve spor faaliyetlerinin koordineli bir şekilde sürdürülmesi, Olimpiyat hedefiyle ilgili yürütülecek çalışmalar, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarılı olacak sporcuların yanısıra amatör spor kulüplerinin, okul sporlarının desteklenmesiyle ilgili konuların değerlendirildiği ziyarette, Bursa’da sporun her geçen gün yükselen bir ivme kazandığını kaydeden Şahin, “gençlik ve spor çalışmalarında taban birliklerimizle, amatör spor kulüplerimizle, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan’ımız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızla ve kent dinamikleriyle birlikte yapılan ortak çalışmaların yeni dönemde daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Şahin ayrıca Bursa’da son 7 yılda yapılan başarılı çalışmalarla kente vizyon tesislerin kazandırıldığını, okul sporlarında Bursa’nın lider kent olduğunu, toplam sporcu sayısının 205.000’e ulaştığını, uluslararası başarıların arttığı ve büyük sportif organizasyonlara ev sahipliği yapıldığını böylelikle Bursa’nın spor kenti kimliği kazandığını vurguladı. Ancak tüm bu gelişmelerin dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlarda Bursa’nın madalya alması ile taçlanacağını söyleyerek, Büyükşehir Belediyespor’un bu hedef doğrultusunda il müdürlüğü ile koordineli çalışmaları sürdürmesinin önemine dikkat çekti ve Bursa artık olimpiyat hedefine kilitlenmeli dedi.

Olimpik ferdi spor dallarına daha fazla ağırlık vereceğiz

Genel Sekreter Bayhan ise, Bursa’nın sporda yükselen çıtasını daha ileriye taşımak, spor branşlarının güçlenmesi ve Olimpiyat hedefi ile ilgili yürütülecek çalışmalar için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu doğrultuda Bursa’nın ve ülkemizin Olimpiyat hedefi için Ferdi olimpik spor dallarına daha fazla ağırlık verileceğini de belirten Bayhan, ayrıca okul sporları, engelliler ve gençlik faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrılacağını ve tüm bu alanlarda çalışmaları çok daha ileri götürmeyi hedeflediklerini söyledi.