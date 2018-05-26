Yetkililer gün içinde bir kez daha heyelan oluşmasından kaynaklı yolun açılamadığını bilgisini paylaştı.

Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı felç ederken, yağıştan en çok etkilenen bölge olan Bursa - Orhaneli karayolunun 6 noktası heyelan sebebi ile trafiğe kapanmıştı. Dün akşam saatlerinden bu yana yolun açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ederken, öğle saatlerinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da heyelan bölgesine giderek yolun açılması için yapılan çalışmaları inceledi.

Bursa-Orhaneli yolunun halen trafiğe açılmadığı belirtilirken, ne zaman açılacağı noktasında ise bir bilgi paylaşılmadı.