Bursa, Orta Doğu takımlarının kamp merkezi oluyor

Selam Tur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erdem, Orta Doğu’nun çeşitli spor imkanları için Bursa’yı seçtiğini söyledi.

Hindistan’da düzenlenecek olan şampiyona için hazırlıklarını aralıksız sürdüren Kuveyt Milli Takımı, kamp için Bursa’yı seçti. Daha öncede Bursa’ya farklı branşlarda kamp için gelen sporcular, yemekleri, havası, ve tesis imkanlarından dolayı yine Türkiye’yi seçti. 20’yi aşkın sporcu Bursa Atıcılar Olimpik Tesisleri’ndeki hazırlıklarını tamamladıktan sonra ülkelerine geri dönecek.

Kamp organizasyonunu düzenleyen Selam Tur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erdem, “2017 yaz döneminde Kuveyt Milli Takımı ikinci kez Bursa’yı seçiyor. Daha önce farklı branşlardan sporcular burada bulunmuştu. Gelen ekipler bu şehrin insanlarından, kültüründen ve spor imkanlarından çok memnunlar. Bunun ülke turizmi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bursa’ya kazandırılan spor imkanlarından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bursa’ya kazandırılan spor tesislerin devamını bekliyoruz. Asıl hedef burada sadece bizim alt yapılarımızda sporcuların yetişmesi değil, Orta Doğu’dan da gelen sporculardan burada faydalanabiliriz. Çünkü onların oralarda imkanları fazla yok. Avrupa’daki kulüplerde bu gibi gençleri bünyelerine alıyorlar. Bizde burada futbolcu yetiştirebiliriz. Daha sonra ise dünyaya pazarlayabiliriz” dedi.

"Kirazlıyayla ve Kadıyayla’ya spor tesisleri yapılmalı"

Bursa’nın spor turizminde de cazibe merkezi olmak için adımlar attığını belirten Erdem, “Uludağ gibi güzel bir bölgemizi kullanmalıyız. Özellikle kamp alanları ve sahalar yapılması gerekiyor. Zirvede değil, Kirazlıyayla, Kadıyayla gibi bölgelere tesisler yapılmalıdır. Şuanda sadece kondisyon antrenmanlarında Uludağ kullanılıyor” diye konuştu.

Kuveyt Atletizm Federasyon Başkan Yardımcısı Saif Aldosari ise, “Bursa’da ikinci kez bulunuyorum. Spor alt yapısının gelişimi inanılmaz güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık kamplarımızı burada yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yenilen yemeğin ardından Selam Tur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erdem, Kuveyt Atletizm Federasyon Başkan Yardımcısı Saif Aldosari’ye plaket takdim etti.