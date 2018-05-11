Bursa Otokros Kupası Yarışları başlıyor

Otomobil Sporları Federasyonu yöneticisi Mithat Ülküden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin’e ziyarette bulundu. Yapılan çalışmalar ve düzenlenen organizasyonlarla otomobil sporları ile öne çıkan Bursa’da yürütülen çalışmaları değerlendiren İl Müdürü Süleyman Şahin, “Bursa’da Otomobil Sporlarını yaygınlaştırarak daha da güçlendirmeliyiz. Bunun için elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi. Bursa Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Mete Pala ve Bursa İl Gözetmen Kurulu Başkanı Serkan Gürverdi’nin de eşlik ettiği ziyarette yapılacak çalışmalar ve iş birliğiyle sürdürülecek projelerin yanı sıra 12-13 Mayıs tarihinde Orhangazi’de düzenlenecek olan Bursa Otokros Kupası Yarışları değerlendirildi. Bursa’da düzenlenecek olan organizasyon, İznik Gölü kenarında yer alan Gölkenarı Spor Tesisleri otokros parkurunda tekli çıkış formatında yapılacak. Bursa, Ankara, İzmir ve İstanbul bölgesinden toplam 25 sporcu katılımıyla gerçekleşecek olan yarışta, yıl içinde en az üç mahalli otokros yarışına katılan ve kategorilerinde ilk 5’e giren sürücüler, TOSFED tarafından düzenlenecek Türkiye Rallikros Şampiyonası finaline katılma hakkı elde edecekler. Çoklu çıkış formatında yapılacak final yarışında kategorilerinde en yüksek puana sahip olan sürücüler ise, Türkiye Rallikros Şampiyonluklarını kazanacaklar.

Bursa’daki otomobil sporları çalışmalarının da değerlendirildiği ziyarette İl Müdürü Şahin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Mithat Ülküden, İl Müdürü Şahin’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Lisanslı sporcu ve kulüp sayısını arttırmayı amaçladıklarını ve otomobil sporlarını gençlere daha fazla sevdirmeyi hedeflediklerini belirtti.