Bursa parklarla nefes alıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kiremitçi Parkı’nda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan alt ve üst yapı faaliyetleri ile ilgili çalışmaları sürdürürken diğer yandan müsait her alana yeşil alan kazandırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, yapılan yatırımlar doğrultusunda Bursa’daki park sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Yaptığı açıklamada, Kiremitçi Parkı’yla ilgili verilere de değinen Başkan Aktaş, “Kiremitçi Sinan Bey Camii önünde yapılacak parkın bin 200 metrekaresi yeşil alan olacak. 400 metrekaresi basketbol sahası, 150 metrekaresi ise ahşap gösteri platformu olarak tasarlanan parkta, 2 bin 250 metrekarelik bölüm pres taban tuğlasıyla kaplanacak. Park içerisinde çeşitli oturma alanları da bulunacak. Bölgede yer alan tescilli bir anıt ağaç çalışmalar kapsamında korunurken, ilave ağaç dikimleri gerçekleştirilecek. Parkımızın açılışı inşallah 2-3 aya kadar yapılacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kiremitçi Parkı sınırları içerisinde bulunan tarihî bir hamamın sosyal tesis olarak hizmet vermesi yönünde çaba sarf ettiklerini ifade etti. Konuya ilişkin görüşmeleri sürdürdüklerini, özel mülkiyet hamamın kamulaştırılması yönünde inanç taşıdıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Hak sahipleriyle de görüşüp ortak bir noktada buluşursak, inşallah onu da sosyal tesis olarak mahallemize kazandırma düşüncemiz var. Projeyle ilgili emek ve gayretleri için muhtarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.