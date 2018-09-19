Bursa polisi okul çevrelerindeki kıraathane ve kafeleri kıskaca aldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Güvenli okul güvenli eğitim' projesi kapsamında okul polisleri göreve başladı. Bursa'da toplam 827 okulda görevlendirilen polis ekipleri narkotim ve trafik polisi ile birlikte sadece okulları değil, okul yakınlarındaki oyun salonları, kafe, büfe ve kıraathaneleri de mercek altına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan ‘Güvenli okul güvenli eğitim' projesi Bursa'da da uygulanmaya başlandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı boyunca okullardaki güvenlik zafiyetini asgariye indirmek ve öğrencilerin daha güvenli daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için oluşturulan okul polislerinin görev dağılımlarını yaptı. İl ve ilçe merkezlerinde polis bölgesinde bulunan okulların hemen hemen hepsinin güvenliği için tedbir alan emniyet ekipleri sadece okul içinde değil, okul yakınlarında bulunan oyun salonları, büfe, kafe ve kıraathaneleri de denetime tabi tuttu.

Bursa Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri trafik polisi ve narkotim ekipleri ile birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Trafik polisi öğrencilerin giriş-çıkış ve teneffüs saatlerinde çevrede trafik tedbiri alırken, narkotik ve çocuk şube ekipleri ise öğrencilerin sık sık uğradığı mekanları kontrol etti. Özellikle oyun salonlarını ve büfeleri denetleyen ekipler, büfe sahiplerini 18 yaşından küçük çocuklara alkol ve tütün ürünlerinin satılmaması için uyardı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan bilgiye göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı süresince Bursa'nın merkez ilçeleri Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım'da bulunan 827 okul polis tarafından korunacak. Okul güvenliğinden sorumlu okul polisleri emniyet tarafından seçilen çoğu okulda sabit görevlendirmelerle görev yapacakken, diğer okullarda da her hafta görevli bir ekip tarafından denetlemeler yapılacak.

Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerinde oluşturulan kriz ekipleri ile acil durumlara anında müdahale edilmesini sağlayacak. Kriz ekiplerinde görevli memurlara okullarda meydana gelebilecek her türlü duruma karşı eğitim verilecek.