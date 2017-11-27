Bursa polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Polis, 6 uyuşturucu bağımlısını gözaltına aldı. Uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen V.O, B.K, M.O. ve A.Y. de operasyonla yakalandı. Yakalanan şahısların ikametleri, araçları ve üzerlerinde yapılan aramada 90 gram esrar, bir miktar sentetik kannabinoid ve metamfetamin ile birlikte adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 10 şahıstan 6’sı hakkında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. V.Ç, B.K. ve M.O. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.