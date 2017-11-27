Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 11:57

Bursa polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına aldı.

Bursa polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

27 Kasım 2017 11:57


Polis, 6 uyuşturucu bağımlısını gözaltına aldı. Uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen V.O, B.K, M.O. ve A.Y. de operasyonla yakalandı. Yakalanan şahısların ikametleri, araçları ve üzerlerinde yapılan aramada 90 gram esrar, bir miktar sentetik kannabinoid ve metamfetamin ile birlikte adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 10 şahıstan 6’sı hakkında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. V.Ç, B.K. ve M.O. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç