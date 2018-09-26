Bursa polisinden 'çocuk işçi' mesaisi

Vatandaşa bilgi veren polislere, sürücüler dilenen çocuklardan yana dert yandı.

Bursa Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla birlikte Tuna Kavşağında çocuk işçiler için uygulama yaptı. Uygulamaya Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis, Nilüfer Araştırma, Yunus Polisi ve Nilüfer Polis Merkezi Amirliği ekipleri katıldı. Sürücüleri çocuk işçiler konusunda duyarlı olmaları ve dilenen çocuklara asla para vermemeleri konusunda uyaran ekipler, hazırlanan broşürleri de dağıtarak kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Son yıllarda sayılarında ciddi oranda artış olan çocuk işçiler polis ekiplerini harekete geçirdi. Çocukların sömürülmesinin önüne geçmek için çalışan Bursa polisi sürücülerden ve vatandaşlardan da destek istedi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk işçilerin sömürülmesine yönelik hazırlanan broşürler sürücülerin de dikkatini çekti.

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamayı yerinde bulan sürücüler, "Çocukların sömürüldüğünün farkındayız. Bu çocuk dilenciler gerçekten çok büyük bir sorun ve bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Polislerin bu anlamda bizleri uyarması çok yerinde oldu. Hepsine teşekkür ederiz duyarlı davrandıkları için. Çocuk dilencilere para vermiyorum verilmesini de doğru bulmuyorum. Cam silmelerine de müsaade etmiyorum. Umarım en kısa zamanda bu konuya bir çare bulunur" dedi.