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11 Eylül 2017 17:32

Bursa polisinden ’kurtuluş’ videosu

Bursa Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı video klip ile Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95.

Bursa polisinden ’kurtuluş’ videosu

11 Eylül 2017 17:32

yıl dönümünü kutladı.


Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ise hazırladığı video klip ile Bursa’nın Kurtuluşunu kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bir Şehri Sevmek" isimli kısa metraj filmde Uludağ’dan Bursa Ovası’na Ulucami’den Tophane’deki tarihi Kale Sokağa, tramvaylarıyla meşhur Cumhuriyet Caddesi’ne kadar pek çok sevilen mekanın görüntülerine yer verildi. Ayrıca görüntülerde "Bir şehri sevmek, dağını, ovasını, tarihini,doğasını sevmek. Yazını, kışını sevmek. Gündüzünü, gecesini sevmek. Toprağını insanını sevmek. Bu şehri seviyoruz kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü kutlu olsun Bursa" ifadelerine yer verildi.




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