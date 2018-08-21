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21 Ağustos 2018 17:00

Bursa protokolü bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bursa protokolü bayramlaşma töreninde bir araya geldi

21 Ağustos 2018 17:00

Bursa Valisi İzzettin Küçük trafik kazalarına dikkat çekerken, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise Türkiye ekonomisine yapılan saldırıya değindi.


Bayramlaşma törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Şehirde her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, kaza oranlarının en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük, vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.


AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, "Türk milleti iradesine bir kez daha sahip çıktı. Bu bayramın insanlara huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Birbirimize daha fazla kenetlenmemiz, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gereken, küskünlüklerin kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı kardeşlik ruhunun zirve yaptığı günlerdir. Türkiye, özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni yönetim modeli ile projeleri hızlandırmaya çalışmaktadır. Ancak, ekonomik savaş ile karşı karşıyayız. Türkiye tarihinde de görüldüğü gibi hiçbir dayatmaya hiçbir boyunduruğa asla rıza göstermemiştir. bundan sonra da göstermeyecektir. Haksızlıklar karşısında susan sadece hakkını yitirmekle kalmaz, aynı zamanda şerefini ve haysiyetini de yitirir. Milletimizin müsterih olsun. Bayramı bayram tadında geçirmeye baksın. Nerede akan bir gözyaşı varsa nerede akan bir kan varsa Allah bu bayram vesilesiyle onların da yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise kentteki güvenlik tedbirleri ve ulaşımdaki kolaylıklara değinerek çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.




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