Bursa protokolü oyunu kullandı

Bursa protokolü oy kullanmaya aileleriyle birlikte geldi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük oyunu Hamzabey İlköğretim okulunda kullandı. Ailesiyle birlikte saat 11.00’de okula gelen Vali Küçük oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada il genelinde seçim güvenliğinin sağlandığını ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Küçük, " Şuana kadar bana hiçbir vukuat iletilmedi. Hem jandarma bölgesinde hem polis bölgesinde, bu muhteşem bir olay. Demokrasi kültürünün ülkemizde ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Seçim güvenliği bütün mahalle ve sokaklarda her alanda gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 4 bin 500 güvenlik görevlimiz görevlendirilmiştir. 6 bin 331 sandıkta oy kullanılıyor. Bunun 30 tanesi gezici sandık yani engelli ve yaşlı seçmenler için kullanılan sandıklar, 7 tane sandık cezaevine yerleştirildi. Gerisi tamamen okullarımızda resmi binalarımızda kullanılıyor. Seçim büyük bir olgunlukla ilerliyor. Yukarıdan öğrendim baya bir katılım var. Ülkemize şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ailesi Osmangazi’ye bağlı 1.Murat İlkokulunda sandık başına geçerek oyunu kullandı. Aktaş, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bugün büyük bir heyecanla büyük bir keyifle, hem cumhurbaşkanını hem de yeni Meclis’in 600 milletvekili için sandığa gidiyor. Öncelikle bu yeni seçimin Bursa’mıza ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi tezahür edeceği, sandıktan çıkan sonuca saygı duymak gerek. Herkes hür iradesiyle 1 adet oyunu kullanıyor. Kimsenin hiç bir şekilde farklılık taşımadığı eşit sayıldığı nihai bir ortamdayız. Seviyeli güzel bir seçim dönemi geçirdik. Bursa’da bizde büyük heyecanla 17 ilçemize dağıldık. Artık söz milletin, saat 17’de sandıkların açılmasıyla birlikte nihai dönem ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye çok şeyler kazandırdı. Başkaları yapacaklarını söylediler ama biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. İnanıyorum ve Ümit ediyorum ki bu millet buna karşılık verecektir. Nihayetinde milletimiz ne derse o olur. Takdir edersiniz ki 3 milyonluk bir şehirde engelli vatandaşlarımızda var. Sandığa kendi başına, refakatsiz ulaşamayacak vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Alo 153’ü arayan vatandaşlarımıza Saat 17.00’ye kadar hizmet vereceğiz. Osmangazi Belediyemizde bu konuda büyük destek sunuyor" ifadelerini kullandı.

Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin oy potansiyeline vurgu yaparak, Seçim ülkemize hayırlı olsun. Demokrasi şöleni, vatandaşımız burada kararını veriyor. Bu karar ile 5 yıl ülkeyi yönetecek olan yöneticiyi seçiyor. Düşüncesini sandıkta söylüyor. Bizler bir aylık süreçte yoğun çalışmalar yaptık, vatandaşla bir arada olduk. Yaptığımız çalışmaları anlattık, yapacağımız çalışmaları tekrar onlarla paylaştık. Onlar da buraya gelip kararlarını veriyorlar. İnşallah hayırlı olur. Bursa 2 milyon 147 bin seçmeni olan bir şehir. Osmangazi de 631 bin seçmeni olan bir ilçe, Osmangazi nüfusu ile seçmeni ile belirleyici noktada. Buradan çıkacak sonuç Bursa’nın tercihini ortaya koyuyor. Umarım hayırlı olur” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan’ın eşlik ettiği Salman oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayhan Salman, “Bugün demokrasimizin bayramı havasında bir seçim süreci geçiriyoruz. 45 gündür sahalarda tüm teşkilatlarımızla beraber yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. O dönem çalışırken de vatandaşımızın AK Parti’ye, Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza yoğun bir teveccühü ve ilgisi olduğunu gördük. İnşallah bugün de sandıklarda önemli ölçüde AK Parti’nin başarısını göreceğiz. Seçimlerimizin şehrimize, Bursa’mıza, ülkemize, tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getireceğine yürekten inanıyorum. Rabbim 24 Haziran’dan sonra daha güzel günleri bizlere göstersin” dedi.