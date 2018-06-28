Bursa sahilleri artık daha temiz

Bursa’nın turizm potansiyelini artırmayı sektörden daha fazla pay alabilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 24 adet halk plâjında yaptığı düzenleme çalışmalarında sona geldi. Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalarla, vatandaşların yaz ayları boyunca sahilleri daha rahat kullanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alındı. Bilhassa poyraz rüzgârları sonucu oluşan dalga hareketleriyle kum kaybı yaşanan sahillere takviye yapıldı. Sezon öncesi başlayan kum takviye çalışmaları çerçevesinde Güzelyalı, Kurşunlu, Kumla ve Narlı plajları ele alındı. Kumsalı dar olan bu plajlarda kamyonlarla kum serme ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Karacabey’de Yeniköy ve Malkara, Mudanya’da Eşkel, Eğerce, Mesudiye ve Gemlik’te Kumsaz gibi geniş plâjlarda kumlar otomatik araçlarla elenerek temizlendi ve tüm bu alanlar yüzmeye hazır hâle getirildi. Ayrıca plâjlarda duş, kabin ve çöp kutularının tamir ve bakım çalışmaları da tamamlanarak montajları yapıldı. Yüzme sezonu boyunca sahillerde oluşan kirlilikler, yosunlar ve atıklar da Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü temizlik ekipleri tarafından giderildi. Plâjlar, yapılan çalışmalar sonucunda, bu yaz da her yüzme sezonunda olduğu gibi temiz ve kaliteli kumlarıyla vatandaşlara hizmet verecek.