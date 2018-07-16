Bursa sahillerinde son durum

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gülü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajdan alınan su numuneleri tahlil edildi. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin 13 plajda değerlerin altında, 9 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında, 2 plajda ise değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Bursa’nın "iyi, orta ve kötü kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle:

Gemlik: B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, Büyükkumla ‘iyi kalite su’, Narlı Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı ‘orta kalite su’. Mudanya: B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajında ’iyi kalite su’. Coşkunöz Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajlarında ‘orta kalite su’, Burgaz Halk Plajı ‘kötü kalite su’. Karacabey: Malkara Halk Plajı, Kurşunlu ’iyi kalite su’. Yeniköy Halk Plajı ‘orta kalite su’. İznik Gölü: Darka Tatil Köyü ve İnciraltı Halk Plajı ’iyi kalite su’, Orhangazi Halk Plajı ’orta kalite su’. Göllüce Halk Plajı ‘kötü kalite su’.