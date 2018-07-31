Bursa sahillerinde son durum

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gülü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajdan alınan su numuneleri tahlil edildi. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde "toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptokok" parametrelerinin 12 plajda değerlerin altında, 12 plajda ise kılavuz değerle zaruri değer aralığında olduğu tespit edildi.

Bursa’nın "İyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle:

Gemlik: Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı ‘iyi kalite su’, Narlı Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, ‘orta kalite su’.

Mudanya: B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajında ’iyi kalite su’. Coşkunöz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Kurşunlu, Yeniköy Halk Plajı ’iyi kalite su’.

İznik Gölü: Darka Tatil Köyü ve Göllüce Halk Plajı ’iyi kalite su’, Orhangazi Halk Plajı ve İnciraltı Halk Plajı ’orta kalite su’.