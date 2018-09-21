Bursa sahillerinde son durum

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gülü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajdan alınan su numuneleri tahlil edildi. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının 'kılavuz değerler' olarak dikkate alındığı ölçümlerde toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptokok parametrelerinin 9 plajda değerlerin altında, 15 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa iyi kalitede su (girilebilir), kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa orta kalitede su(girilebilir), zorunlu değerlerin üzerindeyse girilemez kötü kalitede su (girilemez) olduğu açıklandı.

Bursa'nın iyi ve orta kalite deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle;

"Gemlik'teki Büyükkumla Halk Plajı ve Hasanağa Gençlik Kampı iyi kalite su. Gemsaz Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Narlı Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı ve B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı orta kalite su. Mudanya'daki Kızılay Kampı, B.B.B. Eğerce ve B.B.B. Mesudiye Halk Plajlarında iyi kalite su. B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı ve Kumyaka Halk Plajı orta kalite su. Karacabey'deki Malkara Halk Plajı, Kurşunlu ve Yeniköy Halk Plajı iyi kalite su. İznik Gölü'ndeki Göllüce Halk Plajı iyi kalite su. Orhangazi'deki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü ve İnciraltı Halk Plajı orta kalite su."