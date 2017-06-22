Bursa sahillerinden sevindirici haber

Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Haziran ayı birinci tur ölçümlerinde, 24 plajdan 20’sinde su kalitesinin iyi, dördünde ise orta kalite su olduğu belirlendi.

Bursa’da Haziran ayı birinci tur deniz suyu kirliliği ölçüm sonuçlarına göre, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gülü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı.

Bu kapsamda, 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz ve zorunlu değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin, 20 plajda değerlerin altında, 4 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde "iyi kalitede su" olduğu tespitlerine yer verildi.

Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: Narlı Halk Plajı, , Büyükkumla Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajlarında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Karacaali Gençlik Kampında ’orta kalite su’

Mudanya: Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, , Coşkunöz Halk Plajlarında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken B.B.B. Eğerce ve B.B.B. Mesudiye Halk Plajı ’orta kalite su’

Karacabey: Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ’iyi kalite su’

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyünde ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Orhangazi Halk Plajı ’orta kalite su’