Bursa sahillerine sıkı denetim

Bursa’da yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yaşandığı sahillerde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Başkan Aktaş, imar barışında bilgi kirliliği bulunduğunu, bu konuda halkın sağlıklı yönlendirilebilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatacaklarını da açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Temmuz ayı ikinci oturumu, Ankara yolu üzerindeki meclis binasında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü oturum öncesinde güncel olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yunan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Alinur Aktaş, çocukların masumiyetini esas alan bir dinin mensupları olarak yaşanan felaket nedeniyle Yunan halkının acısını paylaştıklarını ifade etti. Konuşmasında Bursa sahillerinde yapılan çalışmalar ve denetimlere de değinen Başkan Aktaş, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında sıcaklarla birlikte herkes kendisini bir yerlere atıyor. Bursa özelinde İznik Gölü, Mudanya ve Gemlik kıyıları ciddi şekilde tercih ediliyor. Bazen de ölümle sonuçlanan boğulmalar yaşanabiliyor. Elbette hiçbir durum mazeret olamaz ancak vatandaşlarımızın da yasak bölgelerde suya girmemesi gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak daha hassas davranarak denetimlerimizi artırdık. İnşallah, tavizsiz şekilde bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aktaş, son dönemde sıkça gündem konusu olan imar barışına da değindi. İmar barışında ortada bilgi kirliliğinin bulunduğunu, mevzu imar olunca belediyelerden beklenti doğduğunu anlatan Başkan Aktaş, konuya ilişkin ağırlıklı yetkinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, “İnşallah yakın zamanda ilgili müdürlükle bir araya gelerek, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayında tatile gireceğini, ani gelişen olaylar karşısında vatandaşın işini geciktirmemek ve şehri ilgilendiren konuların birikmemesi için tatil zarfında da bir meclis oturumunun yapılabileceğini vurguladı.