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10 Temmuz 2017 19:13

Bursa şehidine ağlıyor

Hakkari’de şehit olan sözleşmeli erin ateşi Bursa’ya düştü.

Bursa şehidine ağlıyor

10 Temmuz 2017 19:13


Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı’na bölücü terör örgütü mensuplarınca bugün havan saldırısı yapıldı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanarak sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki sözleşmeli er Harun Arvas’ın şehadet haberi Bursa’da ikamet eden ailesine kısa sürede ulaştı. Evli olan ve Yahşibey Mahallesi’nde ikamet eden Arvas’ın aslen Vanlı olduğu öğrenildi. Şehidin babası Abdurrahman Arvas’ın millî eğitimde görev yaptığı, annesi Binevş Kafkas Arvas’ın ise Bolu’da diğer oğlunun yanında olduğu bildirildi.


Askeri yetkililerin acı haberi verdiği 7 çocuk babası Abdurrahman Arvas metanetini korumaya çalıştı. Yakınları taziye evine akın ederken, şehidin baba ocağı ve evinde yas hakim. Şehit Harun Arvas, yarın Mihraplı Camii’nde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler’deki garnizon şehitliğine defnedilecek.




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