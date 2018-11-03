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Bursa şehidini uğurladı

Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu’ndan kalp krizi geçirip şehit olan, Jandarma Er Görkem Sevim’in (20) naaşı Bursa yüzlerce kişi tarafından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu'ndan kalp krizi geçirip şehit olan, Jandarma Er Görkem Sevim'in (20) naaşı Bursa yüzlerce kişi tarafından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.


Cenazeye tüm Bursa protokolü katılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren kız kardeşi ve annesi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Şehidin cenazesi öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan babası Uğur Sevim'in bulunduğu eve getirildi. Baba Sevim, oğlunun naaşı karşısında güçlükle ayakta dururken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Görkem Sevim'in cenazesi, Hamitler Mahallesinde bulunan Hamitdede Camiisinde öğle namazına müteakip kılındıktan sonra Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

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