Bursa şehidini unutmadı

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 10 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan 26 yaşındaki İnegöllü Uzman Çavuş Hüseyin Gencer için akşam ile yatsı namazı arasında baba evinde mevlit okutuldu. Şehidin Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan baba evinde okutulan sene mevlidine; Kaymakam Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehadetinin üzerinden 1 yıl geçen Şehit Hüseyin Gencer’in sene mevlidi için evinin bulunduğu alan Türk bayraklarıyla donatıldı. İnegöl Belediyesi tarafından organizasyonu yapılan ve ikramların gerçekleştirildiği mevlitte, çok sayıda vatandaş şehit Gencer için dua etti.