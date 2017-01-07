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07 Ocak 2017 13:56

Bursa şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Bursa şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

07 Ocak 2017 13:56

Bursa şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı pazartesi gün son bulacak.
Bursa’da dün akşam başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Havanın -2 dereceye düştüğü şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bugün ve yarın aralıklarla yağması beklenen kar yağışı pazartesi gün son bulacak. Yetkililer, vatandaşlara uyarılarda bulunarak mümkün oldukça toplu taşıma araçlarının kullanılmasını istedi.
Karayolları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kardan adam yapan, kar topu oynayan çocuklar, kızak ya da poşetlerle yokuşlarda eğlenmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada da karla ilgili renkli görüntüler paylaşıldı.



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