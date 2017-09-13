Bursa siyahı, üreticinin yüzünü güldürüyor

Ovaakça ve Gündoğdu mahallelerinde incir üreticilerini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir çiftçinin kurduğu soğuk hava deposu ve paketleme tesisini gezerek incir üretimi hakkında bilgi aldı. İhracata yönelik incir paketleme işlerinin yapıldığı tesisin işletmecileri ile görüşen Başkan Dündar, “Dünyada Bursa siyahı olarak bilinen bu incir, Bursa’nın Osmangazi ilçe sınırlarındaki 24 köyümüzde yetişiyor. Bu ürünlerin neredeyse tamamı başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Son yıllarda bizlerin de desteği ile kurulan soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri ile üreticilerimiz mahsulünü daha iyi şartlarda pazarlama, dolayısıyla kazancını artırma imkanı buluyor. Ziyaret ettiğimiz bu tesis de, soğuk hava deposu ve paketleme işlemleri yapılan güzel bir işletme” dedi.

Bu yıl incirde verimin yüksek olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bayram öncesi başlayan incir hasadının şu anda en yoğun günlerini yaşıyoruz. İnşallah, bu güzellik üreticimize bereket olarak yansır. Belediye olarak bizler de, yapmış olduğumuz çeşitli çalışmalarla üreticimizi destekliyoruz. Vatandaşımızın ürününü en iyi şartlarda pazarlaması, en yüksek kazancı sağlaması için her türlü altyapı desteğini veriyoruz. Bunlardan biri de bu yıl 17’incisini gerçekleştirdiğimiz incir festivalimiz. Osmangazi sınırlarında yetişip ünü tüm dünyaya yayılan bu ürünün değerini koruması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.