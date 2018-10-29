Bursa siyasetini bir araya getiren düğün

Çiftin nikahı Bursa'nın siyasi simalarını da bir araya getirdi.

Fahrettin Yıldırım ve Burcu Yılmaz çifti Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftin şahitliğini ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali yaptı. Nikah merasimine dönem bakanlarından Faruk Çelik, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Ismail Hakkı Edebali, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çok sayıda Ak Partili il ve ilçe yöneticileri katıldı. Yıldırım çiftine evlenme cüzdanını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takdim etti.