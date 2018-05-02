Bursa tarih turizminin merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan ‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu’ isimli adaylık dosyasının değerlendirilmesinin ardından Bursa, 2014 yılında, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adını yazdırdı. Bursa’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile ilgili bölgelerin muhtarları ve vatandaşların da katıldığı UNESCO Dünya Mirası Bursa Bilgilendirme Toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa’nın tarih ve turizm şehri olduğunu vurguladı. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Bursa’nın özelliklerine işaret eden Başkan Aktaş, kentin değerlerinin öne çıkarılıp tanıtılması konusunda Büyükşehir Belediyesi ve Valilik’in yanı sıra Bursa’ya değer katan, bu kentte çalışan ve yaşayan herkesin sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Bursa’nın tarihi derinliğinin algılanıp kentin misafirlerine de anlatılması gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın bundan sonra gelişen alanı kesinlikle turizmdir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek kesinlikle bir ayrıcalıktır. Bursa’nın bu değerini daha donanımlı kullanmalıyız” diye konuştu.

Bursa’nın potansiyeli zengin

Bursa Valisi İzzettin Küçük de kentin değerlerine dikkati çekerek, “Türkiye’de koruma altına alınmış eserler bakımından en zengin 2. il Bursa’dır. Hitap ettiği turizm potansiyeli açısından da en zengin ilimiz olan Bursa’daki bu eserlerin korunması ve gelecek nesillere taşınmasını önemsiyoruz” dedi.

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise UNESCO hakkında bilgi verdiği toplantıda, Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriş süreci ve avantajları ile ilgili bir sunum yaptı.

İznik’in de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin geçici listesinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dostoğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren şehirlerle ilgili farkındalığın arttığını, turizm, sahiplenme, finansal destek, koruma, hasar giderilmesi ve teşvik konularında bu şehirlerin artı değer kazandığını sözlerine ekledi.