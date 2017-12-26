Bursa tavuklarıyla parlıyor

Tavukçuluk sektöründe son yıllarda yıldızı parlayan HasTavuk , gösterdiği büyüme grafiğiyle farklı otoritelerce ödüllendirilmeye devam ediyor. TÜRKONFED ve Londra Borsası ELITE Program işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasında ‘’ilham veren işletme" seçilen HasTavuk, bu defa da Türkiye’nin en parlak şirketleri listesinde 2. sıraya yerleşti. Tavukçuluk sektöründe dünyanın en ileri teknolojisini kullanarak üretim yapan firma, ArGe yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Bursa’dan dünyaya yayılan HasTavuk, kullandığı teknolojiyle tavukçuluk sektörüne öncülük ediyor. Sağlık, hijyen ve lezzet açısından ürüne değer katan teknoloji sayesinde HasTavuk, özlenen sağlıklı tavuk etini tüketicilerle buluşturuyor.

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, “Elde edilen başarıların hiç biri tesadüfi değil. Sağlık-Lezzet-Hijyen-Güven temalarıyla çıktığımız yolda, kullandığımız teknolojinin kalitemize yansımaları, halkımızın beğenisi ve markamızı sahiplenmesi, Türkiye’nin gurur tablosunda bir tavuk firmasının varlığı gerçekten gurur verici. HasTavuk’a duyulan güven için sonsuz teşekkürler”dedi.

İstikrarlı bir biçimde büyüme grafiği gösteren HasTavuk dünyanın bir çok ülkesine İhracat gerçekleştiriyor. İhracattaki pazar paylarını güçlendirmek ve dünya pazarında söz sahibi olmak için Ar-ge çalışmalarını hızlandıran HasTavuk, kurduğu temaslar neticesinde yakında Japonya’ya ihracata başlayacak.