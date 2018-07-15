Bursa tek vücut

Gündüz şehitlik ziyareti yapan ve ardından Ulucami bahçesinde vatandaşlara lokma dağıtan, akşam da Bursalıları bu anlamlı etkinlikte yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz’un bir festival ya da kültürel etkinlik olmadığını belirterek, bu olayın unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini kaydetti.

15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin 2. yıldönümünde Bursalılar, ’Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’nün ardından Demokrasi Meydanı’nda buluştu. Demokrasi Meydanı’ndaki etkinlikler, AK Parti Bursa eski milletvekillerinden Ali Kul’un Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı. ‘Bursa seninle gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un ikinci sene-i devriyesinde vatanına sahip çıkmak adına Demokrasi Meydanı’na gelen Bursalıları selamladı. Bundan 2 yıl önce inanamadıkları, şoke oldukları hain işgal girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, bu milletin okullarında okumuş, bu devletten rütbe-makam almış birilerinin maalesef bu milletin temiz evlatlarına silah doğrulttuğunu-tanklarla ateş ettiğini söyledi. Yaşanan ihanet girişimi neticesinde 252 vatan evladının şehit düştüğünü belirten Başkan Aktaş, “Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizleri şefaatlerine nail eylesin” dedi.

Yaşanan ihanet girişimine tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da müthiş bir tepkinin doğduğunu, binlerce Bursalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı doğrultusunda meydanları doldurduğunu ve günler süren demokrasi nöbetleri tuttuğunu kaydeden Başkan Aktaş, “30-40 yıldan beri bu milletin kanını emmiş bir örgüt, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe kalkışmasını gerçekleştirdi. Allah’a hamdolsun, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu milletin basiretli ve ferasetli evlatları Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadelede olduğu gibi yine devletine, milletine, bayrağına sahip çıktı. Hainlere geçit vermedi” diye konuştu.

"15 Temmuz, festival ya da kültürel etkinlik değildir"

15 Temmuz’un bir festival-kültürel etkinlik olmadığını, bu olayı unutmamak ve unutturmamak gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Din kisvesi altında bu milleti yıllarca sömüren hain terör örgütü, gelecekte bu millet için yine tehlike oluşturabilir. 15 Temmuz’da olduğu gibi hangi görüşten olursak olalım, ne olur birbirimize sahip çıkalım. Her şeyi sorgulayalım ama birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi sorgulamayalım. Biz asla Suriye, Irak, Filistin, Mısır olmayacağız. 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti’nin vatan evlatları, Çanakkale-Kurtuluş Savaşı-15 Temmuz’da olduğu gibi bundan sonra da vatanına sahip çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Küçük: "40 yılda bu milletin her şeyini çaldılar"

Başkan Aktaş’ın ardından kürsüye çıkan Bursa Valisi İzzettin Küçük ise bundan 2 yıl önce Türk Milleti’nin tarihe altın notlarla düşülecek bir destan yazdığını ifade etti. 15 Temmuz’un 2 b,n 500 yıllık Türk tarihinin önemli olaylarından biri olduğunu kaydeden Küçük, milletin 40 yılda hazırlanan, devletin-iş dünyasının-STK’ların sinir uçlarına yerleştirilen bir terör örgütünü elinin tersiyle tarihin çöplüğüne attığını söyledi. 15 Temmuz’un önce Allah’ın takdiri sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cesareti sayesinde kazanıldığını vurgulayan Küçük, Türk Milleti’nin köylüsünden cumhurbaşkanına asil bir kan taşıdığını vurguladı. “Eğer o kan asil olmasa, o gece bu refleks gösterilemezdi” diyen Vali Küçük, “İnsanımız ‘korkusuzca’ tankın altına yattı, uçağa taş attı. Bu öyle karar verip de uygulanacak bir şey değil. 1000 yılda ecdattan toruna geçen, destansı bir olgu. 40 yılda bu milletin her şeyini çaldılar. Önce zeki evlatlarını çaldılar. Sonra ‘Kurbanlık’ diye koyunlarını çaldılar. İnsanlara kumpas kurarak, şeref ve haysiyetini çaldılar. En son 15 Temmuz’da Türkiye’nin tamamını çalmak istediler fakat yakalandılar. O gece korku nedir bilmeksizin meydanlara çıkan bu milletin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Törende, Başbakan eski yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ile Bursa milletvekilleri de sahneye çıkarak halka hitap etti.