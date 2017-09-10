Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 16:53

Bursa teleferiği Avrupa Çelik Yapı Ödülü’ne aday

Ulusal Çelik Yapı Ödülleri yapı kategorisinde Robert College Murat Karamancı Student Center ve Vodafone Arena ile birlikte oybirliğiyle ödüle değer görülen Bursa Kadıyayla Teleferik İstasyonu projesi Avrupa Çelik Yapı Ödülleri yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Bursa teleferiği Avrupa Çelik Yapı Ödülü’ne aday

10 Eylül 2017 16:53


Avrupa genelindeki çok sayıda çelik konstrüksiyon projenin de katıldığı yarışmada kazanan sosyal medya üzerinden yapılan halk oylaması ile belirlenecek. Avrupa’daki en iyi çelik yapı uygulamasının belirleneceği yarışmada Bursa’yı desteklemek isteyenler sosyal medya adresinden oylarını kullanabilirler.


Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016’nın Jürisi, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Dernek Merkezi’nde toplandı. Teslim edilen 16 projenin, şartnamede belirtilen katılım koşullarına uygun olduğu tespit edildi. Projelerin 10 adedinin "Yapı Ödülü Kategorisi", 6 adedinin de "Proje Ödülü Kategorisi"nde yer aldığı saptandı. Şartnamede belirtilen “Projede aranan niteliklere” uygunluk düzeyi açısından yapılan değerlendirmede, Yapı Kategorisi’nde Robert College Murat Karamancı Student Center, Vodafone Arena ve Bursa Kadıyayla Teleferik İstasyonu projeleri sıralamasız olarak oybirliğiyle ödüle değer bulundu.


Avrupa Yapısal Çelik Birliği’nin (ECCS) gerçekleştirdiği Avrupa Çelik Yapı Tasarım Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek üç proje de Robert College Murat Karamancı Student Center, Vodafone Arena ve Bursa Kadıyayla Teleferik İstasyonu projesi oldu. Birincinin sosyal medya üzerinden halk oylaması ile belirleneceği yarışmada facebook üzerinden oy kullanma işlemleri 14 Eylül ‘e kadar devam edecek. Avrupa genelindeki birçok seçkin projenin katıldığı yarışmada Bursa’ya destekleyenler oylarını sosyal medyada bulunan adrese girerek kullanabilecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç