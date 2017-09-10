Bursa teleferiği Avrupa Çelik Yapı Ödülü’ne aday

Avrupa genelindeki çok sayıda çelik konstrüksiyon projenin de katıldığı yarışmada kazanan sosyal medya üzerinden yapılan halk oylaması ile belirlenecek. Avrupa’daki en iyi çelik yapı uygulamasının belirleneceği yarışmada Bursa’yı desteklemek isteyenler sosyal medya adresinden oylarını kullanabilirler.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016’nın Jürisi, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Dernek Merkezi’nde toplandı. Teslim edilen 16 projenin, şartnamede belirtilen katılım koşullarına uygun olduğu tespit edildi. Projelerin 10 adedinin "Yapı Ödülü Kategorisi", 6 adedinin de "Proje Ödülü Kategorisi"nde yer aldığı saptandı. Şartnamede belirtilen “Projede aranan niteliklere” uygunluk düzeyi açısından yapılan değerlendirmede, Yapı Kategorisi’nde Robert College Murat Karamancı Student Center, Vodafone Arena ve Bursa Kadıyayla Teleferik İstasyonu projeleri sıralamasız olarak oybirliğiyle ödüle değer bulundu.

Avrupa Yapısal Çelik Birliği’nin (ECCS) gerçekleştirdiği Avrupa Çelik Yapı Tasarım Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek üç proje de Robert College Murat Karamancı Student Center, Vodafone Arena ve Bursa Kadıyayla Teleferik İstasyonu projesi oldu. Birincinin sosyal medya üzerinden halk oylaması ile belirleneceği yarışmada facebook üzerinden oy kullanma işlemleri 14 Eylül ‘e kadar devam edecek. Avrupa genelindeki birçok seçkin projenin katıldığı yarışmada Bursa’ya destekleyenler oylarını sosyal medyada bulunan adrese girerek kullanabilecekler.