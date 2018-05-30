Bursa TOHM milli takım formalarına ambargo koydu

Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete girdiği günden beri planlı ve titiz çalışmaların sürdürüldüğü Bursa Olimpik Hazırlık Merkezinde yürütülen çalışmalar meyvesini veriyor. Olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlara hazırlanan sporcular, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok başarı kazandı. Planlı, programlı ve bilimsel çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü Bursa Olimpik Hazırlık Merkezinde yetişen güreşçiler, 04-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele edecek.

Milli mayoların 10’da 9’u Bursa TOHM’un

Şampiyonada 10 ayrı siklette mücadele edecek olan Güreş Milli Takımının 9 sikleti Bursa TOHM Güreş Sporcularından oluşuyor. U23 Avrupa Şampiyonasında Greko-Romen stilde mindere çıkacak olan Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi güreşçileri Ekrem Öztürk 55 kiloda, Kerem Kamal 60 kiloda, Onur Atalay 63 kiloda, Ensar Karabacak 67 kiloda, Cengiz Arslan 72 kiloda, Fatih Cengiz 77 kiloda, Burhan Akbudak 82 kiloda, Süleyman Erbay 97 kiloda ve Osman Yıldırım 130 kiloda madalya için mücadele edecek.