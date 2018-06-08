Bursa trafiğine miting ayarı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“09 Haziran 2018 Cumartesi günü MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenleneceği mitingi çerçevesinde; 09 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 12.00 den itibaren miting öncesi ve miting süresince; Stad caddesi, Merinos Kavşağı ile Stad Kavşağı arası iniş ve çıkışı, 10 Haziran 2018 Pazar günü Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Osmangazi ilçesi Atatürk Stadyumu Meydanında parti mitingi çerçevesinde; 10 Haziran 2018 Pazar günü saat 12.00’den itibaren miting öncesi ve miting süresince; Stad caddesi, Merinos Kavşağı ile Stad Kavşağı arası iniş ve çıkışı zaman zaman araç trafiğine geçici olarak kapatılacaktır. 11 Haziran 2018 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Stadyumu Meydanında AK Parti mitingi çerçevesinde; 11.06.2018 Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren miting öncesi ve miting süresince; Stad caddesi, Merinos Kavşağı ile Stad Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Stad kavşağından Beşikçiler kavşağı arası Çekirge gidiş istikameti ve Çekirge Caddesinden Stad Kavşağına geliş kısmı Hamzabey kavşağından itibaren güzergahlar yaya ve araç trafiğine, T1 (İpekböceği) hattı saat 09.00’dan gün boyu etkinlik bitene kadar çalışmayacak, kapatılacaktır.”

Mitinglerin öncesi ve süresince Altıparmak Caddesi’nden gelip Çekirge istikametine devam edecek araçlar için Beşikçiler ile Stadyum Kavşağı arası geliş şeridinden trafik akışının sağlanacağı, Çekirge Caddesi istikametinden merkez istikametine gelen araçların ise Hamzabey kavşağından Muradiye-Devlet Hastanesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

Alternatif güzergahlar

Duyuruda ayrıca alternatif güzergahlar için de bilgilendirme yapıldı. Altıparmak Caddesi, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ankara yolu, Mudanya yolu Caddesi, Zafer Bulvarı güzergahlarında Cumhurbaşkan Erdoğan’ın geçişleri esnasında zaman zaman kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceğinden dolayı bu güzergahları kullanacak vatandaşların trafik görevlilerince yapılacak olan ikazlara uymaları gerektiği belirtildi.

Sürücülerin miting ve ziyaret süresince, İstanbul yolu, İzmir yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya yolu istikametlerini kullanabilecekleri bildirildi.