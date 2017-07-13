Bursa trafiğini rahatlatacak yeni bir kavşak

Şehir içi trafiğine de katkı sağlayacak 20 milyon lira bedelli Doğanköy Köprülü Kavşağı’nın inşaatına başladı.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, inşaatı süren Şehir Hastanesi’nin yanında otoban üzerinde Doğanköy Kavşağı’nın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek inşaata başlandığını söyledi. Doğanköy yakınlarından Nilüfer’e bağlanacak kavşak ile Balat, Özlüce ve Altınşehir bölgesine ulaşım çok kolaylaşacak.

Yonca kavşak projesinin imalatının hızla devam ettiğini belirten Cemalettin Torun, “Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Eğer olağanüstü bir hal olmazsa 2018 sonunda veya 2019 un başında hizmete geçecek. Bu sadece Şehir Hastanesi’ne değil Nilüfer Bölgesi’ne de çok katkı sağlayacak bir kavşak. Çünkü çevre yolundan gelip Nilüfere gitmek isteyen araçlardan birçoğu Mudanya yolundan kavşağından ayrılıp şehir trafiğine girip mevcut İzmir yolundan ulaşırken, bu kavşak sayesinde Şehir Hastanesi kavşağından doğrudan Özlüce bölgemize geçiş mümkün hale gelecek. Yani özellikle Nilüfer bölgemizden şehrin doğusuna geçmek isteyenler için çok önemli alternatif güzergâh olacak. Bir geçiş güzergâhı olacak bu noktada bu kavşak Bursa trafiğinin rahatlatılması noktasında çok önemli bir yer almış olacak. 20 milyon liranın üzerinde bir meblağ ile buranın ihalesi yapıldı. Karayollarımız da hummalı bir çalışma ile burayı bitirme gayreti içerisinde. İnşallah Bursa’mıza da çok güzel bir eseri kazandırmış olacağız” dedi.

Şehir Hastanesi yükseliyor

Şehir Hastanesi’nin inşaatının da hızla yükseldiğini hatırlatan Başkan Torun, “Bin 355 yataklı dev sağlık kompleksinin Aralık 2018 itibariyle hizmete alınmasını arzu ediyoruz. Belki 2019’un ilk aylarına sarkabilir ama buradaki hedefimiz 2018’in sonlarında bu sağlık kompleksinin hizmete girmesini sağlamak. Burada belki o bölgeden geçenler çok rahat görür. İnşaatlar hızlı bir şekilde yükseliyor. 600 bin metreküplük hafriyat yapıldı. Hafriyat çok zaman aldı. Fakat inşaatlar beton aşamasına geçildi. Katlar şu an yükseliyor. Yaklaşık yüzde 50’ye yaklaşan bir orana yaklaştı. İnşallah aksi bir durum olmazsa planlandığımız şekilde 2018 sonu veya 2019 başlarında buranın hizmete alınması söz konusu olacak. Bursa ile birlikte tüm bölgemize de hizmet verecek” diye konuştu.