Bursa turizmi fethedecek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Turist Rehberler Odası Başkanı Denizhan Sezgin ile bir araya gelerek, Fetih Müzesi’nin turizme büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İnşaat çalışmaları tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin Bursa’ya gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayısının artmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Mevki itibarı ile son derece stratejik bir noktada bulunan Panorama 1326, Bursa’nın Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin hareketlenmesine de ciddi katkı koyacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Turist Rehberleri Odası Başkanı Denizhan Sezgin ile birlikte Fetih Müzesi’nde bir araya gelerek dev müzenin kent turizmine kazandıracağı ivme konusunda fikir alışverişinde bulundu. Sezgin’e müzeyi gezdirerek hem mimari hem de sanatsal çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Müzemiz, gerek mimarisi, gerekse de tarihsel ve sanatsal boyutu ile özel bir yapı. Bu dev müze, Bursa ekonomisine ciddi bir ekonomik katkı ile tanıtım desteği sağlayacak. Müze etrafında yer alan otopark sayesinde yerli ve yabancı turistler araçlarını buraya bırakarak yürüme mesafesindeki Ulucami ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne gidebilecek” dedi.

Bursa Turist Rehberleri Odası Başkanı Denizhan Sezgin de, Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi’nin Bursa’nın tanıtımı adına taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Bu müze Bursa’nın fethediliş tarihini yeniden bizlere canlandırmış oldu. Müzenin mimarisi oldukça güzel. Bu yapıdan çok etkilendim. Kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerin de müzeyi gezdiklerinde oldukça etkileneceklerini düşünüyorum. Fetih Müzesi, gerek Türkiye içerisinde gerekse dünyada Bursa’nın tanıtımına önemli katkı koyacaktır. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olmasından dolayı Bursa önemli. Müzenin şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Dündar, Fetih Müzesi’nin Bursa turizmi adına etkin ve verimli değerlendirilmesi için şehir turizmine yön veren dinamiklerle görüşmelerinin ve fikir alışverişinin süreceğini söyledi.