Bursa tuvallere yansıdı

Genç ressam, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür A.Ş.'nin destekleri ile “Asırlık Kentlerin Gizli Yüzleri: Bursa” isimli ilk kişisel resim sergisini Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi'nde açacak. Başta Klee, Mondrian, Van Gogh gibi kübist sanatçılarından etkilenen ve sanat rotasını tarihî yapıların rölöveleri ve restorasyon çalışmalarını kullanarak oluşturduğu kendine özgü tasarımlarla şekillendiren Ömer Faruk Boyacı'nın sergisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da açılacak. Bursa'nın değerlerinin tuvallere yansıtıldığı sergi 29 Eylül'e kadar açık kalacak. Şehir ressamı Boyacı, Bursa'daki sergisinin ardından farklı şehirlerde de sergiler açmayı hedefliyor.