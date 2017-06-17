Bursa Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sütçü’ye 6 yıl hapis cezası

5 yıl hapis cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Rüştü Sütçü, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda aşırı sol görüşlü öğrencilerle arasında çıkan olaydan dolayı mahkemelik oldu. Afyon’da yargılanan Sütçü, 6.5 yıl hapis cezası aldı. Sütçü, tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevine konuldu.

Duruma tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İhsan Bilgili, “Türk Milletinin değerli evladı, ülküdaşım, hemşehrim, önceki dönem Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanımız Fatih Rüştü Sütçü, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda üniversiteleri işgal eden ve PKK propagandası yapanlara karşı mücadele verdi. Bu sebepten dolayı hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevine konulmuştur. Bu devlet içten kuşatılmış. İstemediğiniz kadar şekil ve evsafta paralel yapılar oluşmuş. Adalet ise kişiden kişiye değişen, vatanı savunanla vatana kast edenin aynı torbaya doldurulduğu bir hale gelmiştir. Yine de adalete güvenmek istiyorum. İnşallah hak yerini bulur yanlıştan dönülür ve Sütçü serbest bırakılır. Çok üzgünüm. Hepimize ailesine ve bütün ülkücü camiaya büyük geçmiş olsun. Bizler yanındayız, Allah yar ve yardımcın olsun Fatih başkan” dedi.