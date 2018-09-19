Bursa Uludağ Üniversitesi ilk 10'da

Ulcay, akademisyenlere verilen destek ve oluşturulan takım ruhunun bu başarıda büyük bir paya sahip olduğunun altını çizdi.

Uludağ Üniversitesi tarafından akademik alt yapının güçlendirilmesi için yeni bir adım atıldı. BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca ‘INCITES veri tabanı eğitimi' verildi. Rektörlük A Salonu'nda düzenlenen eğitime Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Prof. Dr. Aslı Hockenberger, dekanlar, üniversite yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Eğitimde konuşan Yusuf Ulcay, üniversite olarak yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Akademik alt yapı yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Yusuf Ulcay, akademisyenlerin de bu yatırımlar ve destekler sayesinde çok daha fazla proje üretmeye başladığını vurguladı. Takım çalışması ve birlikteliğin önemine dikkat çeken Ulcay, “Son 3 yıl zarfında en fazla proje sunan ilk 10 üniversite arasına girdik. Tüm bu çabalarımızın karşılığında Araştırma Üniversitesi olarak seçildik. Bunlar elbette bizi sevindiriyor.Fakat bunu sürdürülebilir kılmak çok daha büyük bir önem taşıyor. Daha çok çalışmamız lazım. Kişisel başarıları da önemli buluyoruz. Akademisyenlerimizin yaptığı projeler bizleri mutlu ediyor. Lakin bu çalışmalar da sınırlı kalıyor. Takım ruhu ile çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Ulcay, uluslararası başarı sistemleri ve kriterlerinin önemine de işaret etti. Sadece yayın yapmanın yeterli olmadığını vurgulayan Rektör Yusuf Ulcay, “Ne kadar yayın yaptığınızın yanında, hangi dergide yaptığınız ve ne kadar atıf aldığınız da bir o kadar önemlidir. Ülkemizde ve dünyada yukarda yer almak için daha fazla proje, daha fazla yayın ve bununla birlikte daha fazla işbirliği yapmalıyız” diye konuştu.

Eğitimde söz alan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan ise üniversitenin Türkiye'de ve Dünyada üst sıralarda yer alması için birim olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya çalıştıklarını söyledi. Arslan, “Üniversitemiz hedeflerine yürürken bize yol göstermesi açısından bir araç olarak düşündüğümüz INCITES veri tabanını üniversitemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.