Birimler arasında yeniden yapılandırmaya giden Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Kalite Komisyonu oluşturuldu. Genel Sekreter Kemal Demirel'in başkanlığını yürüteceği komisyon, üniversiteyi geleceğe hazırlayacak.

Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer almak için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Uludağ Üniversitesi, kurum içerisindeki ortak aklın ve katılımcılığın arttırılması maksadıyla Kalite Komisyonu oluşturdu. Üniversite Genel Sekreteri Kemal Demirel'in başkanlığını yaptığı komisyonda toplam 19 üye görev yapacak. Tüm daire başkanlarının ve koordinatörlerin yönetim kurulu üyeliği yapacağı komisyon; kaliteli eğitim ile tercih edilen, bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile ferah artışına katkı sağlayan 3. nesil üniversite oluşturma hedefiyle çalışmalarını yürütecek.

BUÜ Genel Sekreteri Kemal Demirel, komisyonun çok önemli bir sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, üniversitenin kendisine koyduğu tüm hedeflere ulaşabilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Oluşturulan komisyonda görev yapacak tüm üyelerin üniversiteyi çok iyi tanıdığını ve çözüm önerileri noktasında pratik bir şekilde yol alabileceğini kaydeden Kemal Demirel, “Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Ulcay önderliğinde Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer alabilmek için çalışıyoruz. Bütün yatırımlarımızı ve projelerimizi bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz. Üniversitemiz içerisindeki bilimsel ve akademik çalışmaların takibi ve kontrolünü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ekip ruhu ile bizlere verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız” dedi.